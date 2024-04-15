«بيوت» يرصد المباني الأكثر بحثاً لاستئجار مكاتب في «الخليج التجاري»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المباني التي يكثر البحث عنها في الموقع الإلكتروني، بهدف استئجار مكاتب في منطقة «الخليج التجاري»، التي تعد من بين أهم مراكز الأعمال في دبي، وموطناً لعدد كبير من الشركات الحديثة المحلية والعالمية.

ووفقاً للموقع العقاري، فقد تصدر مشروع «ذا بايناري» القائمة بنسبة بحث بلغت 25.73%، يليه مشروع «مكاتب تماني آرتس» بنسبة بحث 22.38%، فيما جاء برج «آيريس باي» في المركز الثالث بنسبة بحث 22.24%. بدوره، حلَّ برج «بارك لين» في المركز الرابع بنسبة بحث 15.11%، يليه برج «كلوفر باي» بنسبة بحث بلغت 14.54%.

وبحسب البيانات الصادرة عن معاملات استئجار مكاتب في منطقة الخليج التجاري، فقد سجلت المنطقة 6868 صفقة استئجار خلال آخر 12 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم.

ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط القيمة الإيجارية للمكتب في مشروع «ذا بايناري» 159 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط إيجار القدم المربعة 186.89 درهماً سنوياً.

ويضم المشروع مبنيين متوسطي الارتفاع يتصلان بعضهما ببعض بواسطة خمسة طوابق، وفي كل مبنى مساحات مكتبية وتجارية، إضافة إلى مجموعة مرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى.

من جانبها، تعد «مكاتب تماني آرتس» في المجمع الفني، جزءاً من مشروع يضم ثلاثة أبراج مستطيلة الشكل تتصل جميعها عبر منصة تتألف من ثلاثة طوابق. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية نحو 89 ألف درهم سنوياً، ومتوسط إيجار القدم المربعة 184.86 درهماً.

ويتكون برج «مكاتب تماني آرتس» من 21 طابقاً، ويتميز بواجهة زجاجية عاكسة وزخارف عربية وإسلامية باللونين الأبيض والأسود، كما يوفر مكاتب ومحال تجارية بمواصفات عالمية.

إلى ذلك، يتألف برج «آيريس باي» من 35 طابقاً فوق سطح الأرض، وثلاثة طوابق سفلية، ويضم نحو 387 ألف قدم مربعة من خيارات المكاتب والمحال التجارية. ويصنف البرج باعتباره واحداً من الأبراج الفريدة، نظراً لتصميمه المعماري الذي يتخذ شكل هلال، فضلاً عن ارتفاعه الشاهق البالغ 170 متراً. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لمكاتب «آيريس باي» نحو 165 ألف درهم سنوياً، ومتوسط سعر تأجير القدم المربعة هو 181.8 درهماً.

أما برج «بارك لين» فيتكون من 37 طابقاً بارتفاع 150 متراً، ويضم مكاتب ومحال تجارية، في وقت تم فيه تخصيص 17 طابقاً للمحال التجارية، بينما تضم الطوابق من 19 إلى 33 وحدات فندقية.

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية للمكاتب في البرج 112 ألف درهم سنوياً، ومتوسط سعر تأجير القدم المربعة 170.79 درهماً سنوياً.

أما «برج كلوفر باي» فيعد مقراً رئيساً للعديد من الشركات الكبيرة والصغيرة، في وقت يوفر فيه خيارات لمكاتب بعضها مجهز بديكورات داخلية أنيقة، وبعضها الآخر مؤثث بالكامل. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية للمكاتب في البرج 141 ألف درهم، ومتوسط سعر تأجير القدم المربعة 172.01 درهماً سنوياً.