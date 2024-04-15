الحصول على الإقامة الذهبية للمستثمر

تتيح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خدمة حصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية، بعد تملّكه عقاراً تساوي أو تزيد قيمته الشرائية على مليوني درهم وقت الشراء.

ووفقاً للبيانات المتاحة على موقع الدائرة، فإنه يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ويمكنه كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين، وفي حال كان العقار مرهوناً، فإنه يتم إثبات دفع مليوني درهم برسالة من البنك.