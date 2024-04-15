«الاتحادية للضرائب» تحدد 13 حقاً والتزاماً لدافعي الضرائب

حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب تسعة حقوق وأربعة التزامات يتم تطبيقها على دافعي الضرائب، في وقت أرسلتها فيه إلى الشركات الخاضعة للضريبة، ونشرت هذه الواجبات والحقوق على موقعها ضمن ما يعرف بـ«ميثاق دافع الضريبة».

وتضمنت الحقوق الواردة بالميثاق، حق دافعي الضريبة بتلقي معاملة تتسم بالمهنية والاحترام في كل التعاملات مع الهيئة وموظفيها، والحصول على معلومات واضحة ومفهومة بسهولة، والحق في تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة بموضوعية على جميع دافعي الضرائب على نحو متسق، دون تمييز لأي من دافعي الضرائب بشكل غير عادل.

ونصّ الحق الثالث على أن تحظى جميع تعاملات دافع الضريبة مع الهيئة بالخصوصية والسرية، وحفظ جميع المعلومات التي يقدمها للهيئة بشكل آمن يتماشى مع متطلبات حماية البيانات ذات الصلة.

كما نصّ الحق الرابع على أن تراعي الهيئة الوقائع والظروف ذات الصلة التي قد تكون قد حالت دون وفاء دافع الضريبة بالالتزامات الضريبية.

ووفقاً للهيئة، فإن لدافع الضريبة الحق في أن يتلقى رداً سريعاً على طلباته وفقاً للمُهل الزمنية المُحددة في معايير الخدمة التي تنشرها «الاتحادية للضرائب». كما أن لديه الحق في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة من الهيئة، من شأنها دعم امتثاله، بما في ذلك الإرشادات التي يمكن الاستناد إليها لأغراض الوفاء بالالتزامات الضريبية. وأكدت الهيئة أن لدافع الضريبة الحق في أن يُمثله وكيل ضريبي مُقيد في سجل الهيئة لنوع الضريبة ذي الصلة أو ممثل قانوني، وذلك رهناً بالقواعد والشروط المُحددة المطبقة على تعيين الوكلاء الضريبيين أو الممثلين القانونيين المختصين. كما لديه الحق في تقديم اعتراض على قرار أصدرته الهيئة بشأنه، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المُحددة، وبما يتماشى مع عملية إعادة النظر والاعتراض والطعن الواردة في التشريعات الضريبية. وذكرت «الاتحادية للضرائب» أن لدافع الضريبة الحق في تقديم شكاوى ذات سبب وجيه إلى الهيئة بشأن أدائها أو سلوك موظفيها، دون تخوف من أي عواقب غير عادلة على شؤونه الضريبية.

ووفقاً للميثاق، تشمل بنود الالتزام التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب، على دافع الضريبة، الالتزام بالامتثال الكامل لكل الالتزامات المُطبقة عليه بموجب التشريعات الضريبية، بما في ذلك تقديم إقرارات ضريبية دقيقة، وفي الموعد المحدد، وسداد الضريبة، وحفظ سجلات الأعمال، والاطلاع على التحديثات الصادرة عن الهيئة أو المراسلات التي تصله من الهيئة في ما يتعلق بالتزاماته الضريبية المستمرة.

كما يجب على دافع الضريبة الالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة ضمن الإطار الزمني المُحدد إذا طلبت الهيئة ذلك بشكل قانوني وفقاً للتشريعات، إضافة إلى الالتزام بالتعاون مع الهيئة وموظفيها، ومعاملتهم بصدق واحترام في كل تعاملاته معهم.

وشددت «الاتحادية للضرائب» على أن من واجب دافع الضريبة المساعدة في منع التهرب الضريبي.