122.3 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية 2024

سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، نحو 184.25 مليار درهم، نتجت عن 52 ألفاً و420 تصرفاً عقارياً، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبحسب الرصد، فإن قيمة المبيعات بلغت 122.3 مليار درهم، نتجت عن 41 ألفاً و120 صفقة بيع، وهي أعلى مستوى تسجّله المبيعات العقارية تاريخياً خلال هذه الفترة من العام.