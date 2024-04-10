تُمكّن خدمة طلب عرض وإيداع في دبي، المتقدمين من دفع قيمة إيجارات العقارات، أو إيداع مفاتيح العقارات لإخلائها، وذلك دون تواصل أو تعامل مباشر مع المالك تبعاً لما قد يقع بينهم من خلافات ومنازعات.

وتتضمن الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها للاستفادة من الخدمة، نموذج إخطار المستأجر للمالك لهذا الطلب، إضافة إلى صورة عن الهوية الإماراتية للمتقدمين، وفي حال كان المتقدم شخصاً أو جهة اعتبارية مثل الشركات أو المؤسسات، فيتم تقديم صورة عن الهوية الإماراتية للمدير المسؤول وصورة عن أحدث رخصة تجارية للشركة أو المؤسسة.