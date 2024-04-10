العيد في دبي.. إشغالات الفنادق تتخطى 90% بدعم السياحة الداخلية والخليجية

أعلن مدراء فنادق في دبي أن فترة العيد تشكل فرصة كبيرة لزيادة الإشغالات لا سيما من قبل السياح الداخليين والخليجيين.

وأكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون أن إجازة عيد الفطر تشكل فرصة هامة لتعزيز إشغالات الفنادق التي ترتفع بشكل مطرد ومتنامي كلما اقتربنا من الإجازة، الأمر الذي يأتي مدعوماً من السياحة الخارجية والداخلية على حد سواء.

وأوضح أن دبي تعتبر إحدى أبرز وأهم المدن العالمية في استقطاب السياح الدوليين، منوها إلى أن السياح الخليجيين يشكلون في عطلة عيد الفطر أبرز القادمين إلى دولة الإمارات بغرض السياحة لما تتمتع به من إمكانات سياحية مرموقة، إذ يشكل السياح الخليجيون خلال هذه الفترة ما بين 30 و40 في المائة، فيما يشكل السياح الداخليون نحو 25 إلى 30 في المائة والباقي من مختلف دول العالم".

وأشار عبد الهادي إلى أن إشغالات الفنادق تختلف بحسب الفئات والمواقع، لكن في العموم يمكن أن تصل إلى 90 في المائة أو تزيد عن ذلك بالنسبة لبعضها.

من جهته أفاد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، أن الإشغالات في فنادق دبي في العموم تتجاوز 90 في المائة بدعم من السياح الداخليين والخارجيين.

وأوضح أن السياح من دول مجلس التعاون الخليجي يتصدرون السياح الخارجيين في هذه الفترة، وتصل نسبتهم من إجمالي زوار ونزلاء فنادق دبي إلى أكثر من 30 في المائة.

وأكد عوض الله على أهمية ودور السياحة الداخلية في تعزيز الطلب على الحجوزات الفندقية في دبي خلال أسبوع إجازة عيد الفطر، لافتاً إلى أن كافة الفنادق تستفيد من زخم الحجوزات الداخلية لا سيما القريبة من الأماكن السياحية ومراكز التسوق.

وتشهد إشغالات فنادق دبي قفزة كبيرة خلال إجازة عيد الفطر 2024، مدعومةً بطفرة في السياحة الداخلية والخارجية التي تصعد بتلك الإشغالات لتفوق 90 في المائة.

وفيما تشكل الإجازة الطويلة التي تصل إلى 9 أيام فرصة للمقيمين فرصة للسياحة والتنقل ما بين إمارات الدولة المختلفة ، فإن الزوار الدوليين لا سيما القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون الرافد الأكبر لفنادق دبي في هذه الفترة.

وتختلف نسب الإشغال بحسب فئات ومواقع الفنادق، لتبقى الصدارة للمطلة على الواجهات البحرية والقريبة من مراكز التسوق الرئيسية.

وتعتبر دبي وجهة سياحية عالمية وسط تنوع الخيارات الترفيهية، والبنية السياحية والتحتية المتطورة التي تمتلكها.

وكانت مطارات دبي ذكرت أن مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال ما يقدر بنحو 3.6 مليون مسافر خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 15 أبريل تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك وعطلة الربيع.

ووفق بيان صحافي صدر عن مطارات دبي، فمن المتوقع أن يصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون يوم "السبت" 13 أبريل هو الأكثر ازدحاماً، حيث سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

وأعلنت طيران الإمارات عن زيادة عدد رحلاتها في المنطقة بإضافة 19 رحلة خلال عطلة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 150 ألف شخص على رحلات الناقلة في عيد الفطر عبر المنطقة خلال هذه المدة..?وستعمل الرحلات الإضافية إلى كلٍ من جدة والكويت وبيروت وعمّان.