«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 7 وجهات جديدة حتى أكتوبر المقبل

أظهرت بيانات أن شركة «فلاي دبي» تخطط لإطلاق رحلاتها إلى سبع وجهات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصل بذلك عدد الوجهات التي أطلقتها الناقلة وأعلنت عنها إلى 10 وجهات خلال ثلاثة أشهر في الفترة بين يناير ومارس 2024.

وفي يناير الماضي، بدأت «فلاي دبي» رحلاتها المباشرة إلى مدينة «مومباسا» الكينية، لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات إلى هذه المدينة بواقع أربع رحلات أسبوعياً، حيث هبطت الرحلة الافتتاحية للناقلة في 17 يناير، في مطار مومباسا الدولي، لترتفع شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

ومع بدء الرحلات إلى مومباسا، أصبحت «فلاي دبي» أول ناقلة من دولة الإمارات تسيّر رحلات مباشرة، من دبي إلى المدينة الساحلية في جنوب شرق كينيا، وتشمل شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا: أديس أبابا، الإسكندرية، أسمرة، القاهرة، دار السلام، جيبوتي، عنتيبي، هرغيسا، جوبا، مقديشو، مومباسا، وزنجبار.

وفي الشهر التالي، أعلنت «فلاي دبي» افتتاح عملياتها إلى كل من «بينانغ» و«لانكاوي» في ماليزيا، بدءاً من 10 فبراير.

وأوضحت «فلاي دبي» أنه، ومع بدء الرحلات إلى هاتين الوجهتين، فإنها توسع شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين، هما «لانكاوي» و«بينانغ» في ماليزيا، و«كرابي» و«باتايا» في تايلاند.

ويتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

وإلى جانب هذه الوجهات الثلاث، تخطط «فلاي دبي» لإطلاق رحلات إلى سبع وجهات جديدة، تشمل بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس، فضلاً عن الجوف ومطار البحر الأحمر.

وتبدأ الرحلات إلى مطار الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي اعتباراً من 18 أبريل الجاري بواقع رحلتين أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتخطط «فلاي دبي» لإطلاق رحلات منتظمة إلى أربع وجهات جديدة في أوروبا، لترفع شبكة وجهاتها في القارة إلى 43 وجهة في 21 دولة.

وستشغل الناقلة رحلات مباشرة إلى مطار «بازل ميلوز فريبورغ» الأوروبي، اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل، إضافة إلى رحلاتها المباشرة إلى دول البلطيق، وتشمل مطار ريجا الدولي في لاتفيا، بدءاً من 11 أكتوبر، إضافة إلى مطار تالين في إستونيا، ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، اعتباراً من 12 أكتوبر المقبل.

ونمت شبكة «فلاي دبي» إلى 129 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث يتألف من 86 طائرة من طراز «بوينغ 737».

وخلال العام الماضي، أعلنت «فلاي دبي» عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.

وكشفت الشركة عن تحقيق أرباح قياسية بقيمة 2.1 مليار درهم، بنمو قدره 75% مقارنة بعام 2022. ووفقاً للنتائج المالية والتشغيلية، فقد نقلت «فلاي دبي» 13.8 مليون مسافر بنمو نسبته 31% مقارنة بعام 2022، ومتجاوزاً مستوى 11 مليون مسافر الذي تحقق قبل جائحة «كوفيدـ19».

وتسلمت «فلاي دبي» 13 طائرة جديدة، وأنهت عام 2023 بـ84 طائرة، منها 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و52 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وتمت إعادة ثلاث طائرات من «بوينغ 737-800» من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع نهاية عقد الإيجار التشغيلي الخاص بها.

وفي معرض دبي للطيران 2023، وقعت «فلاي دبي» طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، يتوقع أن تتسلمها اعتباراً من 2026. وكانت هذه أول طلبية للناقلة من طائرات البدن العريض في خطوة لتنويع أسطول الشركة المكون من طائرات «بوينغ 737».

• الناقلة تخدم 129 وجهة في 58 دولة بأسطول حديث يتألف من 86 طائرة.