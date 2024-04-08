«ديوا»: 470 مليون درهم وفورات مالية للمتعاملين خلال عام

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حرصها على تطوير رحلة المتعاملين بشكل مستمر من خلال توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها، لتوفير خدمات رقمية استباقية متطورة وسلسة ومتكاملة عبر قنوات مشتركة تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم، فضلاً عن دعم جهود الاستدامة والحدّ من البصمة الكربونية.

وأفادت الهيئة بأنها تطبق «سياسة خدمات 360» من خلال تحليل وقياس مستوى نضج الخدمات والتخطيط لتطبيقها على مدار ثلاث سنوات (2023-2025)، بما يتواءم مع خطة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، لافتة إلى أن تطبيقها «سياسة خدمات 360» أثمر عن نتائج ملموسة، إذ بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100%، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100%، فيما وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%، ونسبة سعادة المتعاملين 98.3%، ومستوى جودة الخدمة 95%، كما أسهمت خدمات الهيئة الرقمية خلال عام 2023 في تحقيق وفورات مالية للمتعاملين بقيمة 470 مليون درهم، وللهيئة بقيمة 35 مليون درهم، إضافة إلى تفادي 41 ألفاً و470 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار جهودنا المستمرة لخدمة المتعاملين وتحقيق سعادة المعنيين، نحرص على توفير خدمات رقمية مبتكرة للمتعاملين لإجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر وقتهم ويدعم استراتيجية الهيئة في الاستدامة وحماية البيئة من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية».

وأضاف: «حققت الهيئة نجاحات كبيرة في تطبيق (سياسة خدمات 360)، وفي المرحلة الأولى من التطبيق استوفت 15 خدمة من أصل 22 خدمة جميع المعايير بنسبة جاوزت 300% من مستهدفات المرحلة الأولى للعام 2023، حيث تمثل (سياسة خدمات 360) خريطة طريق وخطة عمل للجهات الحكومية في دبي لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتعزز تجربتهم في الحصول على الخدمات، بما يدعم مفهوم الحكومة الواحدة».

يشار إلى أن «سياسة خدمات 360» تتضمن ثمانية مبادئ رئيسة توحد عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، منها تجربة رقمية تقوم على تقديم خدمات رقمية وآنية، واعتماد الهوية الرقمية كمنظومة للدخول الموحد، وتقديم الدعم الكامل للمتعامل، وخدمات استباقية تعزز التواصل مع المتعاملين منذ بدء تقديم الخدمات، والمعرفة المسبقة باحتياجاتهم وتقليل الجهد عليهم، وخدمات وبيانات متكاملة.