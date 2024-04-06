«دبي التجاري العالمي» يسجل أداء استثنائياً في 2023

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، أن أداء المركز في عام 2023 كان استثنائياً، إذ استقبل خلاله 2.47 مليون زائر بنسبة زيادة بلغت 25%، مقارنة بعام 2022.

وأضاف لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مركز دبي التجاري العالمي شهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالزخم في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 301 فعالية، بنسبة زيادة 23% على أساس سنوي، ما يعكس رؤية مشرقة لمستقبل دبي، كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة. وذكر أن هذه الزيادة الملحوظة في عدد الزوار تؤكد قوة وتنوع أجندة فعاليات المركز التي ضمت 107 معارض ومؤتمرات خاصة بالجمعيات العالمية والعديد من القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات مجتمعة استقطبت 1.56 مليون مشارك، محققة زيادة كبيرة بنسبة 33%، مقارنة بالعام السابق. كما شارك فيها أكثر من 722 ألف مشارك دولي، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة بلغت 60% على أساس سنوي.

إنجازات جديدة

وقال جلفار: «حققت الفعاليات والمعارض التي نظمها المركز في عام 2023 إنجازات جديدة، إذ نظمنا 20 معرضاً وفعالية استقطبت 519 ألف زائر، بزيادة نسبتها 42% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد المشاركين الدوليين 265 ألف مشارك، مسجلين قفزة كبيرة بنسبة 108% على أساس سنوي، كما اجتذبت الفعاليات التي نظمها المركز أكثر من 17 ألف شركة عارضة، بزيادة بلغت 45%، منها 13 ألف شركة عارضة دولية، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 68%».

وأوضح أن «الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز بما فيها (جيتكس غلوبال) و(غلفود) رسخت مكانتها العالمية، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار بنسبة 44% و31% على التوالي. وفي حين استقبل (جيتكس غلوبال) 245 ألف مشارك واستضاف أكثر من 7200 شركة عارضة، فقد استقبل (غلفود) الذي يعد المنصة الأهم لمنتجي الأغذية والمشروبات أكثر من 134 ألف زائر تجاري، و5200 شركة عارضة».

أداء القطاعات

وعن أفضل القطاعات أداء لعام 2023، قال جلفار: «إن قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم برز كأفضل قطاع صاعد في مركز دبي التجاري العالمي، إذ شهد تنظيم 24 فعالية اجتذبت نحو 275 ألف زائر»، مشيراً إلى زيادة نسبة المشاركة بـ29% في هذا القطاع الحيوي الذي شهد 18 فعالية في 2022.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات جاء في المرتبة الثانية، إذ استقطب 260 ألف مشارك بنسبة 17% من إجمالي المؤتمرات والمعارض، فيما هيمن «جيتكس غلوبال» وفعالياته الفرعية على هذا القطاع، وارتفعت المشاركة في هذا الحدث عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوي.

وأضاف أن قطاع الأغذية والفنادق والتموين جاء في المركز الثالث، مستقطباً 226 ألف مشارك، بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وشهد هذا القطاع بقيادة معرضي «غلفود» و«غلفود للتصنيع» زيادة كبيرة في المشاركة في عام 2023، بنسبة 42% على أساس سنوي.

وقال إن «أداء أفضل خمسة قطاعات يتكامل مع قطاع السلع الاستهلاكية الذي جذب 96 ألف زائر، وقطاع البناء والإنشاءات وإدارة المرافق الذي شهد حضور 93 ألف زائر»، مبيناً أن «معرض المنتجات الصينية» و«معرض الـ5 الكبار» من أبرز الفعاليات في قطاعاتهما، كما أن معرضي «أوتوميكانيكا دبي» و«بيوتي وورلد» من الفعاليات البارزة التي جاءت في قائمة الفعاليات الـ10 الأولى من حيث المشاركة.

حوافز وتسهيلات

وحول أهم الحوافز والتسهيلات التي يقدمها «دبي التجاري العالمي»، قال جلفار: «إن المركز يمتلك ويدير مجموعة مرافق وخدمات عالمية المستوى في موقعين رئيسين، هما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض في (مدينة إكسبو دبي)»، لافتاً إلى أن مرافق المركزين تتميز ببنية تحتية متكاملة مجهّزة بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال ملايين العارضين والزوار، ومزودة بقاعات مخصصة يمكن تقسيمها حسب الطلب.

وأضاف: «نقدم للعارضين خدمات شاملة لإنجاح فعالياتهم على أكمل وجه، بما في ذلك خدمات الضيافة، وتنظيم وإدارة الفعاليات، من خلال (دي إكس بي لايف)، ومنصة التجارة الإلكترونية المخصصة (إيفنت بلس)، بهدف توفير الدعم للعارضين، فضلاً عن تقديم الخدمات الأمنية واللوجستية والبث الإعلامي، وخدمات كبار الشخصيات».

جمهور عالمي

وقال جلفار إن «المركز يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للاقتصاد المستقبلي، وأن تصبح ضمن قائمة أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033».

وتابع: «استضفنا في عام 2023 فعاليات ومعارض رائدة، شاركت فيها 53 ألفاً و789 شركة عارضة، بنسبة زيادة بلغت 45% على العام الذي سبقه، وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة وعددها 41 ألفاً و864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة تعزز قدرة المركز على استقطاب شركات عالمية جديدة، ودعم استمرار مشاركات الشركات الحالية».

وتابع: «تركيزنا الرئيس لعام 2024 ينصبّ على مواصلة استراتيجيتنا في التوسع والنمو، واستضافة مئات الفعاليات الرائدة والمبتكرة، كما نواصل العمل مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص داخل دولة الإمارات وخارجها، لتعزيز مكانة دبي ومركز دبي التجاري العالمي على الساحة العالمية».