بيع 3 قطع أراض في جزر العالم بدبي بقيمة 268.68 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في إمارة دبي اليوم الخميس، 3 صفقات بيع أراض في منطقة جزر العالم بقيمة 268.68 مليون درهم.



وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، جاءت أعلى صفقة بقيمة 130 مليون درهم لبيع قطعة أرض مساحتها 61124 متر مربع.



كما بيعت قطعة أرض مساحتها 49207 متر مربع بسعر 69 مليون درهم، وقطعة أرض مساحتها 47218 متر مربع بسعر 68 مليون درهم.



كما شهدت السوق كذلك صفقة بيع أرض مخصصة لمدرسة في منطقة «ند الشبا 3» تبلغ مساحتها 126201 متر مربع بقيمة 250 مليون درهم أي بأكثر من ألفي درهم للمتر الواحد.

وبلغت المبيعات العقارية اليوم نحو 1.98 مليار درهم، جراء 622 معاملة.