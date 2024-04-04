مقرّ أوروبي لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار

أعلنت كل من الحكومة الإسبانية، ممثلة في وزارة التحول الرقمي والخدمة العامة، ومدينة غرناطة وجامعة غرناطة ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، أمس، التزامها البناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2023.

وحدد كُلٌّ من مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار ومدينة غرناطة، مستشفى «أنتيغوا دي لا سالود» موقعاً محتملاً لإنشاء المقر الأوروبي للمختبر في غرناطة.

ويعمل مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار حالياً على تقييم إجراءات الحصول على حقوق امتياز هذا المبنى، الذي سيجري من خلال طرح مناقصة عامة.