1.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، إلى نحو 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي، منها 538.9 ملياراً للعملاء، و973.6 ملياراً للبنوك، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس، عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.4%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 1.215 تريليون درهم منفذة خلال يناير 2023.

وبلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام «المركزي» أيضاً خلال شهر يناير الماضي 1.96 مليون شيك، بقيمة 109 مليارات درهم.

وقدمت البنوك العاملة في الدولة، تمويلات للأفراد، بين قروض شخصية وبطاقات وتمويل شراء سيارات وقروض سكنية بقيمة 4.2 مليارات درهم خلال شهر يناير الماضي، ليصل إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى 422.2 مليار درهم بنهاية شهر يناير، مقارنة مع 418 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بنمو شهري نسبته 1%. وسجلت الودائع الحكومية، زيادة قوية خلال شهر يناير، بلغت 27.9 مليار درهم ليصل إجماليها نهاية يناير إلى 449.7 مليار درهم مقارنة مع 421.8 ملياراً، بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بنمو شهري نسبته 6.6%.

وأظهرت البيانات أيضاً أن قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي بلغت 14.9 مليار درهم، قابلها إيداعات بقيمة 15.5 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الائتماني المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنهاية يناير 2024، إلى تريليون و247.2 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و240.7 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 6.5 مليارات درهم.

واستحوذ القطاعان التجاري والصناعي على مبلغ بقيمة 825 مليار درهم من إجمالي تمويلات القطاع الخاص وذلك بنهاية يناير، مقارنة مع 822.7 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 2.3 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والأوراق المالية وأذون الخزانة لتصل إلى 640 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 634 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 6 مليارات درهم.