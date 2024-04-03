«دناتا» تفوز بعقد مع «الاتحاد للطيران» في بوسطن

فازت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، بعقد لسنوات عدة مع «الاتحاد للطيران» في الولايات المتحدة. وستوفر «دناتا» بموجب الشراكة الجديدة خدمات تموين عالية الجودة من منشأتها الحديثة في «مطار بوسطن لوغان» (BOS) لرحلات الناقلة الوطنية الإماراتية.

وبدأت فرق «دناتا» ذات الكفاءة العالية توفير تجربة طعام ذات مستوى عالمي على رحلات «الاتحاد للطيران» الأربع أسبوعياً، المتجهة من بوسطن إلى أبوظبي، وذلك اعتباراً من 31 مارس 2024، في وقت يزيد ما ستنتجه وتعده «دناتا» لهذه الرحلات على 125 ألف وجبة سنوياً.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«شركة دناتا للتموين» في أميركا الشمالية، بيتر ديفيتو، عن سعادته بالعمل مورداً حصرياً لخدمات التموين لـ«الاتحاد للطيران» في بوسطن. وقال: «سيقدم فريقنا منتجات الطهي المتميزة التي تسهم في تجارب متميزة للمتعاملين، ونتطلع إلى العمل بتعاون وثيق مع (الاتحاد للطيران)، كما سنواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية ومنتجاتنا لنكون الأفضل في كل ما نقوم به».

وإضافة إلى «الاتحاد للطيران»، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة لـ40 متعاملاً من شركات الطيران في 12 مطاراً بالولايات المتحدة، بفريق يضم أكثر من 1000 متخصص في مجال الضيافة.

وفي «مطار بوسطن لوغان» قدمت «دناتا» 1.5 مليون وجبة لـ8000 رحلة خلال السنة المالية 2022 - 2023.

ويعد قسم التموين والتجزئة في «دناتا» واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة الذين تزيد أعدادهم على 10 آلاف و500 موظف، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات ناقلات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.