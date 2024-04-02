«دبي الدولي» يستعد لـ3.6 ملايين مسافر خلال أسبوعين.. و13 أبريل الأكثر ازدحاماً

يستعد مطار دبي الدولي، أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، لاستقبال ما يقدر بنحو 3.6 ملايين مسافر خلال الفترة من الثاني من أبريل وحتى 15 أبريل، تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك وعطلة الربيع.

ومن المتوقع أن تصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون يوم السبت 13 أبريل، اليوم الأكثر ازدحاماً، إذ سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مؤسسة مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال فترة العطلة، من خلال العمل لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين، جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والتجار، ملتزمة بضمان تجربة لا تُنسى حقاً لجميع الضيوف.

ووجهت «مطارات دبي»، للمسافرين، مجموعة نصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، أبرزها أنه يمكن للمسافرين على متن رحلات «طيران الإمارات» الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الـ«أونلاين»، أو أحد مراكز المدينة، في ما يمكن للمسافرين على متن رحلات «فلاي دبي» الوصول قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلاتهم، والمسافرين على متن شركات الطيران الأخرى، الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فإنه يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر، داعية المسافرين إلى الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

وذكّرت «مطارات دبي»، المسافرين، بأن التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية يسهم في تخفيف التوتر وتجنب التأخير، مشددة على أهمية حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح، ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

كما نصحت بتوديع لمسافرين في المنزل، إن أمكن، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة، فضلاً عن استخدام «مترو دبي» للوصول من مبنيي المسافرين 1 و3 وإليهما، لتفادي الازدحام على الطرقات.

ويقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مبنيي المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط، لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار، أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.