كيف يتعامل المستأجر في حال قطع المرافق الأساسية عنه؟

بحسب موقع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور تحول دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر الحق في اللجوء إلى مركز الشرطة، لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لرفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لواقع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.