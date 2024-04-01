"إنفستوبيا 2024" تُطلق مبادرة "Next50"

بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أطلقت إنفستوبيا بالتعاون مع مركز EMIR - المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة - مبادرة "Next50"، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات الواعدة وسريعة النمو بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر مبادرة Next50 منصة فريدة من نوعها لمجموعة مؤلفة من 50 رئيساً تنفيذياً ومؤسِّساً لشركات ومشاريع ريادية ناجحة شهدت نمواً ملفتاً في السوق الإماراتية وتطوراً في عملياتها التشغيلية وزيادة في توليد الإيرادات وخلق فرص العمل، حيث توفر لهم بيئة ملائمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة وتوسيع الاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد، سواء على مستوى الأسواق المحلية، أو من خلال تسهيل التوسع في الأسواق العالمية.

وأكد أن إطلاق مبادرة “Next50" يجسد التزام إنفستوبيا بدعم الشركات المحلية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة، حيث تأتي هذه المبادرة تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا" التي ترمي إلى تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين، وتماشياً مع أهداف إنفستوبيا المتمثلة في ربط الشركات والمؤسسات وتهيئة مناخات التعاون والتشارك بين كبار المستثمرين واللاعبين الاقتصاديين.

وقال : "نؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن دعم هذه الشركات الرائدة وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح يخدم رسالة إنفستوبيا في توفير قنوات التعاون بين مختلف القوى الاقتصادية الفاعلة والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث تهدف مبادرة Next50 إلى تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على المنافسة وتحقيق الريادة في الأسواق العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستشكل حافزاً إضافياً لهذه الشركات وستسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة بشكل عام انسجاماً مع مستهدفاتنا المحلية وطموحاتنا العالمية".

وستوفر "Next50" إمكانية أكبر للتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ووصولاً أسهل لرأس المال من خلال الاجتماع والتنسيق مع صناديق الاستثمار الرئيسية والبنوك والمكاتب العائلية لتيسير عقد صفقات الاستثمار المحتملة، وتقدم لهم فرصاً أوسع لدخول أسواق عالمية جديدة، كما تتيح لهم إمكانية المشاركة في اجتماعات اللجان الاقتصادية الخارجية، لتتمكن بذلك هذه الشركات من إطلاق زخم جديد من الأنشطة الاقتصادية ضمن أسواق القطاعات الجديدة في الدولة.

ومن خلال مبادرة Next50، سيسهم EMIR في مساعي تسريع نمو الاقتصاد الإماراتي عبر العمل جنباً إلى جنب مع إنفستوبيا من أجل اختيار الشركات الأسرع نمواً للانضمام إلى المبادرة ودعم نمو أعمالها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نوح رافورد، الشريك الإداري للاستشارات في EMIR، "أصبحت دولة الإمارات الوجهة المفضلة لتأسيس وممارسة الأعمال على مستوى المنطقة ككل. وتأتي مبادرة Next50 لتسلط الضوء على الابتكار الذي يتميز به هذا الجيل الجديد من الشركات التي تأسست ونمت في دولة الإمارات، وباتت مستعدة للتوسع في أسواق جديدة حول العالم".

ويعد "EMIR" مركزاً متخصصاً في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة الذي يقدم خدماته الاستشارية والبحثية المدعومة بالتحليلات الدقيقة والتوصيات الاستراتيجية التي تساعد الحكومات والشركات على صياغة أفضل السياسات الاقتصادية والاستثمارية من خلال شبكته المكونة من خيرة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين ذوي الخبرة الواسعة.

يُذكر أن إنفستوبيا تتضمن ثلاث ركائز رئيسية هي "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا" و"إنفستوبيا ماركت بليس"، حيث تعمل بالتوازي من أجل إيجاد مساحات خصبة للحوار والتواصل داخل مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والعالم تشجيعاً على إيجاد فرص الاستثمار المشترك وتوجيه بوصلة الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد المستدام تعزيزاً للنمو الاقتصادي للدول المختلفة.

وخلال نسختها الثالثة، استضافت "إنفستوبيا 2024" التي انعقدت في أبوظبي نهاية فبراير الفائت كوكبةً من المستثمرين ومسؤولي الحكومات والخبراء واللاعبين الاقتصاديين، موفرة منصة مثالية لعقد الشراكات وإيجاد فرص الاستثمار والتعاون ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث لقيت حضوراً لافتاً من قبل أكثر من 1800 مشاركاً حظوا بفرصة الاستماع لأكثر من 105 متحدثاً تناولوا أحدث مواضيع الاستثمار والاقتصاد كالاتجاهات الجديدة في إدارة رأس المال المخاطر، و مسائل عديدة متصلة بقطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي والرياضة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والجيل الجديد للاستثمار.