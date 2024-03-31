«المالية المركزية» في الشارقة تعزز ثقافة التدقيق الداخلي

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة، ممثلة في مكتب التدقيق الداخلي فيها، مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي والتعريف بأهميته وأدواره الرامية إلى تحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، بما يسهم في الحفاظ على المال العام، ويضمن الاستثمار الأمثل له، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.

وأفادت الدائرة بأنها نظمت في مقرها، أول ورشة عمل استهدفت عدداً من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حول «نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية في الإمارة».

واستهلت مديرة مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية في الشارقة، ندى شهيل، محاور الورشة، بكلمة أكدت فيها أهمية الشراكة بين الدائرة وبقية الجهات الحكومية بالإمارة، في سبيل تعزيز الريادة المالية، من خلال العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي باعتباره نشاطاً ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أي مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل.

وأشارت إلى أن التدقيق الداخلي أصبح صمام الأمان الأمثل، ودرع الوقاية الأول من أي مخاطر وخسائر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، سواء الموظفين أو المتعاملين أو الموردين والشركاء والمؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والتشريعية.