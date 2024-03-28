مساهمو «الواحة كابيتال» يقرّون توزيع 10 فلوس للسهم عن 2023

أقرّ مساهمو شركة الواحة كابيتال لإدارة الاستثمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عُقِد، أول من أمس. وتشتمل التوزيعات المذكورة على توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن عام 2023.

ووافق المساهمون، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية وخطط النمو الطموحة للشركة وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، على زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة مقاعد، فضلاً عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة، إذ أُعيد انتخاب: وليد المقرب المهيري، وأحمد الظاهري، ونادر الحمادي، ومحمد حسين النويس، ورشيد العميرة، وحميد الشمري، أعضاءً في المجلس، وتم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، بهدف رفد المجلس بخبرات جديدة وتعزيز إمكاناته، وهم: درويش الكتبي، وصنعى الكتبي، وأحمد القاسمي.

وفوّض المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية، الشركة، تخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية 2023 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وقال رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، وليد المقرب المهيري: «على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، فإن (الواحة كابيتال) أثبتت خلال العام الماضي مرونتها العالية، محققة نتائج مالية قوية وأداء تشغيلياً متميزاً. وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2023، والتي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية».

وأكد المهيري التزام مجلس الإدارة الثابت بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مشيراً إلى أنه لن يدخر جهداً في دعم فريق الإدارة العليا للشركة وتمكينه لمتابعة الفرص التي يمكن أن تسرع وتيرة نمو الشركة وتدعم تطورها.

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، اجتمع مجلس الإدارة وأعاد تعيين كل من وليد المقرب المهيري رئيساً للمجلس، وأحمد الظاهري نائباً له، ومحمد حسين النويس مديراً للإدارة.

وكانت «الواحة كابيتال» سجلت أرباحاً صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023، بنمو نسبته 28% مقارنة بالعام السابق.