3 صفقات عقارية في مشروع «كازا قنال» بدبي مقابل 117 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 صفقات بيع شقق سكنية في منطقة «دبي واتر كنال» مقابل 117 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نفذت الصفقات الثلاثة في مشروع «كازا قنال» لمساحة إجمالية تبلغ 23.716 ألف قدم مربعة، بواقع 4934 درهما للقدم الواحدة.

وكشفت «إيه إتش إس العقارية»؛ الأسبوع الماضي، عن مبيعات قياسية وصلت إلى 2.5 مليار درهم، ما يعادل 80% من وحدات مشروعها الأيقوني الجديد «كازا قنال بتوقيع فندي كازا» الذي يقع عند قناة دبي المائية.

وشهدت تعاملات اليوم أيضا صفقة بارزة لبيع أرض في منطقة «الأساطير» بقيمة 78.3 مليون درهم، مساحتها 394.98 ألف قدم مربعة، بواقع 198.23 درهما للقدم الواحد.

وبلغت المبيعات العقارية في تعاملات اليوم نحو 1.51 مليار درهم، جراء 487 معاملة وزعت إلى 383 وحدات سكنية، و55 مبنى، و49 قطعة أرض.