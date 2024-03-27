«المركزي»: لا نتواصل مع الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قال المصرف المركزي إنه لا يتواصل مطلقاً مع الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء (فيس بوك أو تويتر أو واتس أب) أو غيرها، ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخسائر التي يتسبب فيها المحتالون ممن يستخدمون اسمه وشعاره.

وبيّن «المركزي»، في مادة توعوية نشرها على موقعه، أن استخدام هوية المصرف أو اسمه أو أسماء أحد موظفيه، يُعدّ عمليات احتيال يجب أن يأخذ العملاء حذرهم منها.

يذكر أن عملاء بنوك أبلغوا «الإمارات اليوم» أنهم تلقوا مجدداً رسائل تحمل اسم المصرف المركزي عبر تطبيق «واتس أب»، تطالبهم بتحديث بياناتهم، وإرفاق مستندات.

وأكدوا أن هذه الرسائل تحمل شعار المصرف المركزي، وتتضمن معلومات مصرفية مهمة.

ونشر «المركزي» أيضاً إشعاراً بإخلاء المسؤولية تضمن التالي:

■ لا يتحمل المصرف المركزي أي مسؤولية عن الخسائر الناشئة عن هذه المواقع أو الخدمات أو المستندات.

■ لا يمكن للمصرف المركزي ولن يقوم بالوفاء بأي التزامات أو وعود مقدّمة من قبل موظفين غير حقيقيين أو أشخاص ينتحلون شخصيات أخرى أو أفراد غير مصرحٍ لهم.

■ لا يقوم المصرف المركزي مطلقاً بإرسال رسائل بريد إلكتروني من حساب Gmail أو Yahoo أو Hotmail أو حسابات بريد إلكتروني عامة أخرى مثل live.com.

■ إننا لا نتواصل مع الأفراد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.

■ إن جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عنا تستخدم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا: (@cbuae.gov.ae) ولا نستخدم أي نطاقات إنترنت أخرى مثل (@cb-uae.ae،cbuae-ae.com).

■ إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لأي عملية احتيال، يُرجى الإبلاغ عن ذلك لسلطة إنفاذ القانون المحلية لديك.

■ يُرجى إبلاغنا إذا كان الاحتيال يتضمن إساءة استخدام اسم أو شعار المصرف المركزي، أو اسم أي موظف لدى المصرف المركزي، أو عنوان بريد إلكتروني كاذب أو رسائل بريد إلكترونية تزعم أنها من المصرف المركزي.