«ديوا»: 99.2% نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حرصها على تعزيز تجربة المتعاملين عبر تبني سياسة «خدمات 360»، لتقدم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين وتخطي توقعاتهم، كاشفة أن نسبة التبني الرقمي لخدماتها تبلغ 99.2%.

وأوضحت الهيئة أن جميع خدماتها تتوافر عبر مختلف القنوات الرقمية، لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، تسهم في توفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم، مشيرة إلى أنها حصلت على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية عام 2022-2023، وذلك من التقييم الأول، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات الشهادة التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين»، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، كما حققت الهيئة نسبة 98.3% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل».

وأضاف: «نحرص في هذا الإطار على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وتابع: «أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%، والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023».

وخلال عام 2023، أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، منها نحو 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، وأكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى.