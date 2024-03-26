سوق أبوظبي العالمي يعفي شركات «جزيرة الريم» من دفع الرسوم للحصول على ترخيص تجاري

اختتم سوق أبوظبي العالمي، أخيراً سلسلة اجتماعات تشاورية مع الشركات الموجودة على «جزيرة الريم»، معلناً عن مبادرته الجديدة «حوافز»، والمصممة لمصلحة الشركات القائمة على الجزيرة والعاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة، حيث تهدف المبادرة إلى دعم هذه الشركات أثناء مرحلة نقل ترخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب مبادرة «حوافز»، ستكون الشركات المؤهلة الموجودة على «جزيرة الريم» معفاة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024.

وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان انتقال سلس، وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها من دون أي ضغوط مالية إضافية خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي: «نسعى إلى ضمان انتقال سلس للشركات المتواجدة على جزيرة الريم كأولوية قصوى لسوق أبوظبي العالمي. وقد أدت هذه الاجتماعات إلى رؤية توافقية أثمرت عن إطلاق هذه المبادرة الجديدة للحوافز، والتي تهدف إلى دعم الشركات العاملة خارج القطاع المالي وشركات قطاع التجزئة الموجودة على (جزيرة الريم) من الحصول على رخصة تجارية من سوق أبوظبي العالمي دون تحمل الرسوم المرتبطة بها».



وأضاف: «سيساعد ذلك في التخفيف من الاضطرابات المحتملة التي قد تواجهها هذه الشركات عند الانتقال من ترخيص (اقتصادية أبوظبي) إلى ترخيص سوق أبوظبي العالمي، مما يسهّل لها الانضمام بسرعة والبدء في العمل ضمن نطاق اختصاص السوق».

ويحث سوق أبوظبي العالمي جميع الشركات من خارج القطاع المالي، والشركات العاملة في قطاع التجزئة على «جزيرة الريم»، إلى المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

وتعكس هذه المبادرة التزام سوق أبوظبي العالمي بتقديم بيئة داعمة وصديقة للأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحفيز النمو المستدام ودعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال هذه الحوافز، يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إعادة تأكيد دوره كمحفز لنجاح الأعمال والابتكار في المنطقة.