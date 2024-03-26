100 شركة طيران في «دبي الدولي» تشغل رحلاتها إلى 252 وجهة

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي بشكل مباشر وصل إلى 252 وجهة في 102 دولة بقارات العالم الست، حيث يخدم المطار نحو 100 شركة طيران دولية.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن هناك ارتفاعاً متواصلاً في شبكة الربط الدولية في أكبر محور للنقل الجوي بالعالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وقد استعاد مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من عام 2023 كامل وجهاته، وتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بالنسبة لشبكة الربط مع دول العالم، فضلاً عن عدد شركات الطيران، في وقت شغلت فيه سبع شركات طيران دولية رحلاتها إلى تسع وجهات مختلفة، تزامناً مع زيادة نشاط حركة السفر خلال موسم الشتاء 2023-2024.

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين اللتين تستحوذان على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات، وتتخذان من «دبي الدولي» مركزاً لعملياتهما.

وشهد مطار دبي الدولي في 2023 عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات باستقبال 87 مليون مسافر، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، حيث مثل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافٍ لمطار رئيس على مستوى العالم.

وسجل المطار زيادة سنوية في 2023 بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليوناً). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني من 2023، الذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

أما إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد وصل إلى 14.73 مليون مقعد مجدول (نحو 29.46 مليون مقعد في الاتجاهين)، مقابل 13.43 مليون مقعد مجدول (26.86 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 9.7%، وذلك وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

• 14.73 مليون مقعد مجدول إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي خلال الربع الأول 2024.