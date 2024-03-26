«إكسباند نورث ستار 2024» يبدأ حملته الترويجية العالمية من بولندا

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، وتستضيف الغرفة دورته المقبلة في «دبي هاربر» خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر 2024.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى لعام 2024 من بولندا، إذ نظّمت على مدى يومين سلسلة فعاليات وأنشطة استضافها مقر شركة «غوغل» في العاصمة البولندية وارسو. وتم تنظيم 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية، ما أتاح فرصةً مهمة لعقد حوارات قيّمة لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والهيئات التجارية البولندية، وتوطيد العلاقات مع الشركات، والتفاعل مع مجتمع الأعمال في قطاع التقنيات الرقمية.

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة، شارك فيها 10 متنافسين من مختلف القطاعات، بما فيها البرمجيات المؤسسية، والرعاية الصحية، والعقارات، والبناء، والتكنولوجيا الطبية. ويحصل الفائز في المسابقة على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في فعاليات لمدة أسبوع في دبي مخصصة للتواصل مع شركاء محتملين، إضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، الذي سيقام ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2024»، للتنافس والفوز بجائزة قدرها 240 ألف دولار.

وفاز بالمسابقة في بولندا حل ثوري لتحليل دماغ الإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال التصوير المقطعي المحوسب من شركة «برين سكان» البولندية، وهي شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الطبية، حاصلة على التمويل ضمن المرحلة «بي».

وتعتبر بولندا المحطة الأولى للحملة الرامية إلى الترويج لأهمية ومكانة معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، ويجمع الحدث الأبرز الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين، لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للإسهام في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وقد استقطبت دورة العام الماضي للمعرض ما يزيد على 1600 شركة ناشئة، منها 52 شركة مليارية «يونيكورن»، إضافة إلى أكثر من 850 مستثمراً يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أميركي.

ويلعب هذا الحدث الضخم دوراً حاسماً في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، حيث يوفر منبراً قيّماً للابتكار، والتعاون، ومد جسور التواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم.

وأكدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها دعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة، بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.