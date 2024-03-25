«إينوك»: 4.8 ميغاواط وفورات «ساعة الأرض»

أكّدت «مجموعة إينوك» مجدداً التزامها بالاستدامة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال دعم فعالية «ساعة الأرض 2024».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي: «سنواصل تشجيع كوادرنا البشرية وكذلك المجتمع على تقليص التأثير البيئي وممارسة ثقافة الحفاظ على الطاقة». وحققت «إينوك» خلال «ساعة الأرض 2024» وفورات بلغت 4.8 ميغاواط ساعة من الكهرباء، تعادل تجنّب إطلاق 1944 كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت إلى أن مبادرات إدارة الطاقة والموارد التي أطلقتها من عام 2014 إلى عام 2023، أسهمت في انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 23%.