914 مليون متسوق عبر الإنترنت في الصين نهاية ديسمبر 2023

وصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليون متسوق في نهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل 83.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، الذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية، ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.

وأوضح التقرير الذي نقلته مجموعة الصين للإعلام، أن الاستهلاك الأخضر والمنتجات المحلية والسلع الصينية العصرية تشهد نمواً ملحوظاً.

وبحسب رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، ليو يو لين، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من «جيل الألفية» منتجات صينية عصرية خلال عام 2023، ما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية، وتوسع العلامات التجارية المحلية.

كما كشف التقرير عن وصول عدد مستخدمي الفيديو عبر الإنترنت إلى 1.067 مليار شخص، ما يشير إلى انتشار الثقافة واتجاهات الاستهلاك الجديدة.