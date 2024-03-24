7160 شركة أجنبية جديدة في الصين خلال شهرين

تأسست نحو 7160 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.9% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية. وقال مسؤول من الوزارة، إن هذا يمثل أعلى نسبة نمو في عدد هذه الشركات منذ نحو خمس سنوات، ما يشير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات ماتزال متفائلة بشأن فرص التنمية في السوق الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيس الصيني بلغ في الاستخدام الفعلي 215.09 مليار يوان (نحو 30.29 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 19.9% على أساس سنوي.