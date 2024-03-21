التصرفات العقارية في أبوظبي تسجل 87.1 مليار درهم في 2023

كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل-أبوظبي، عن تسجيل الإمارة نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 87.1 مليار درهم.

وكشف المركز عن زيادة عدد معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15 ألفاً و653 معاملة، بارتفاع نسبته 73.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بينما بلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 61 مليار درهم، بارتفاع نسبته 159.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأشار مركز أبوظبي العقاري إلى ارتفاع عمليات البيع والشراء والرهن العقاري في الإمارة بنسبة 12.2% مقارنة مع عام 2022، مبيناً أنه تم تحقيق تلك النتائج من 22 ألفاً و751 معاملة عقارية بزيادة قدرها 19.5% على المعاملات المسجلة في عام 2022.

وأظهرت بيانات المركز زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9448 مستثمراً بنسبة زيادة بلغت 71%، بينما ارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً بنسبة زيادة 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.

وأكد المركز أن سوق العقارات في أبوظبي تشهد نمواً مُطّرداً ومستداماً يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على المكانة العالمية للإمارة وجهةً رئيسةً للاستثمار، لافتاً إلى أن النمو الاستثنائي للتصرفات العقارية مقارنة بعام 2022، يعكس إنجازاتنا المستمرة، ويسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، ويحفز مسار تقدمها وتوسعها مستقبلاً.

وتأتي هذه النتائج انعكاساً لتوجهات المركز الاستراتيجية في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري وقيادة نمو هذا القطاع. كما تشكل دليلاً ملموساً على قوة قطاع العقارات في أبوظبي، وإمكاناته الكبيرة، وقدرته على اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

وأكد المركز حرصه على ترسيخ مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بين الوجهات المفضلة لاستثمارات رأس المال الإقليمية والدولية.