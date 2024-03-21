كينيا تنضم إلى المستفيدين من منصّة «التجارة من أجل التنمية» الإماراتية

انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصّة «التجارة من أجل التنمية»، التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصّة إلى تسع دول.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي: «تؤكد منصّة (التجارة من أجل التنمية)، التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم. وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة».

وأضاف: «نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم ورفع مستويات معيشة مواطنيهم».

وتُعدّ منصّة «التجارة من أجل التنمية» برنامج دعم فني طوّرته دولة الإمارات، بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصّين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً، على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة. ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عدة في الاقتصاد العالمي، وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما تقدّم المنصّة مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميون في التجارة والسياسات، فضلاً عن دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية، وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسة الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات.

وستشكّل المنصّة مورداً دائماً لمسؤولي الدول النامية، مما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية. ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصّة، العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليارات دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق.

وتُعدّ كينيا أحد الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى نمو يراوح بين 4.5 و5.2% عام 2024.

وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصّة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصّة خلال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الثمانية هي: إثيوبيا، موزمبيق، «أنتيغوا وبربودا»، أذربيجان، أوزبكستان، جزر القمر، قرغيزستان، وبربادوس.