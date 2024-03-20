«ويجو» تكشف اتجاهات السفر في الإمارات

كشفت «ويجو»، سوق السفر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز اتجاهات السفر لشهر رمضان 2024 في دولة الإمارات.

وتوقعت «ويجو» أن يشهد عيد الفطر في دولة الإمارات قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بالعيد خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريباً في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من الإمارات على موقعها الإلكتروني، للسفر خلال عيد الفطر، وذلك مقارنة بعام 2023. واستناداً إلى بيانات «ويجو»، تعد الهند ومصر والسعودية والأردن الوجهات الأكثر رواجاً للسفر في الفترة بين مارس وأبريل 2024.