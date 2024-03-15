صادرات الإمارات تصل إلى 235 سوقاً للمرة الأولى

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات، شاملة الصادرات وإعادة التصدير، وصل إلى 235 سوقاً إقليمية وعالمية لأول مرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في دلالة على ارتفاع تنافسية المنتجات الإماراتية وجودتها المرتفعة، ونجاح الجهود الحكومية في تنويع الاقتصاد خارج إطار النفط.

وأوضحت أحدث إحصاءات للمركز حول تجارة الإمارات أن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، شهدت تنوّعاً كبيراً وشمل سلعاً رئيسة. وشكلت المنتجات المصنّعة جانباً كبيراً منها، أبرزها اللؤلؤ الطبيعي و(المستنبت) والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة بقيمة تجاوزت 232 مليار درهم، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة التسجيل والإذاعة بقيمة 177.7 مليار درهم، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 63.2 مليار درهم، ومعدات النقل بقيمة 61 مليار درهم تقريباً، والمنتجات المعدنية بقيمة 42.5 مليار درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 36 مليار درهم تقريباً، ومنتجات الأغذية والمشروبات بقيمة 32.6 مليار درهم وغيرها.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خلال فترة الرصد، مستحوذة على 10% من إجمالي الصادرات العام للإمارات بقيمة 75.3 مليار درهم، وجاءت الهند ثانياً بنسبة 8.2% بقيمة 62.2 مليار درهم، تلتها العراق ثالثاً بنسبة 7.7% بقيمة 58.3 مليار درهم.

وجاءت تركيا رابعاً بنسبة 6.1% بقيمة 46 مليارات درهم، ثم جاءت الولايات المتحدة الأميركية خامساً بنسبة 5% بقيمة 37.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة صادرات الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 300 مليار درهم، بينما تجاوزت قيمة إعادة التصدير 456.8 مليار درهم.

يشار إلى أن الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع واصلت ارتفاعها خلال 2023 مسجلة 441 مليار درهم بنمو 16.7%، مقارنة بـ2022. كما شهدت قيمة عمليات إعادة التصدير نمواً قياسياً مرتفعة إلى 690 مليار درهم بزيادة 6.9%، مقارنة بعام 2022، وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات التجارة العالمية في العام نفسه.