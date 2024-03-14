"مواني دبي العالمية" تستثمر 7.34 مليارات درهم في 7 أسواق خلال 2024

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة) إنها تخطط لاستثمار نحو (7.34 مليارات درهم) في 7 أسواق بشكل رئيسي خلال العام الجاري 2024.

وقالت المجموعة: إن ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2024 تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي (نحو 7.43 مليارات درهم) وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في جبل علي (دولة الإمارات)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، وداكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو) وجدة (المملكة العربية السعودية).

وأضافت المجموعة في بيان صحافي: يستمر تركيزنا الإستراتيجي على توسيع الطاقة الاستيعابية في مواقع الشحن ذات هامش الربح المرتفع، إلى جانب الاستثمار في الأسواق التي تظهر ديناميكيات العرض والطلب القوية، في تحقيق نتائج إيجابية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": سلطان أحمد بن سليّم: تمكننا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو المرتفع من تقديم حلول ذات قيمة مضافة.

وأضاف بيان صحافي: نواصل التزامنا بتعزيز منصتنا اللوجستية. ويشمل ذلك الالتزام معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد وتحسين الربط في الممرات التجارية الحيوية لتقديم خدمات أفضل لأصحاب البضائع.