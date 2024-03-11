«جافزا»: تأسيس 190 شركة جديدة من الهند خلال 2023

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، زيادة سنوية بنسبة 28% في عدد الشركات الهندية الجديدة، حيث شهدت المنطقة تأسيس 190 شركة جديدة من الهند خلال عام 2023، ما يرفع إجمالي عدد الشركات الهندية في «جافزا» بنسبة 15% على أساس سنوي إلى أكثر من 1500 شركة.

وجاء هذا الإعلان على هامش سلسلة من فعاليات «جافزا» التجارية في مدينتي مومباي وحيدر أباد، التي تم تنظيمها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندي، ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، ما عزز مكانة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، كقوة محركة للنمو في قطاع التجارة بين الهند ودولة الإمارات.

وسلطت الفعاليات الضوء على مشروع «بهارات مارت»، الذي قام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أخيراً، بوضع حجر الأساس له، فيما من المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيمكّن التجار الهنود من الوصول إلى المتعاملين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، من خلال توفير حل شامل لسلاسل التوريد، يدمج خدمات البيع بالتجزئة والتخزين والخدمات اللوجستية في عملية واحدة مبسطة، واستقطب المشروع نحو 3000 متعامل محتمل في أقل من شهر واحد.

وقال المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي»، عبدالله الهاشمي: «حظينا باهتمام كبير من الشركات الهندية الحريصة على ترسيخ حضورها في (جافزا)، والاستفادة من البنية التحتية والشبكات للوصول إلى الأسواق العالمية. ومع (بهارات مارت) الرائد على مستوى المراكز الهادفة إلى تجديد مفاهيم التجارة، سنواصل جهودنا لتعزيز قطاع التجارة، وفتح مسارات التبادل التجاري الجديدة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتسهيل تدفق التجارة العالمية».

من جهة أخرى، ركّزت اللقاءات على العلاقات التجارية المزدهرة بين الإمارات والهند منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022، والتي ألغت التعريفات الجمركية على التجار الهنود، لتمكين بيئة مفتوحة للتجارة المتبادلة عبر الحدود بين البلدين.

وسجّل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50.5 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023)، مع هدف يتمثل في تعزيز التجارة غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أسهمت مبادرة الجسر التجاري بين الهند ودولة الإمارات، التي أطلقتها «موانئ دبي العالمية» في عام 2019، في تعزيز اتفاقية الشراكة التجارية الشاملة، نظراً لدورها في تبسيط إجراءات الشحن بين البلدين، وخفض التكاليف والوقت، وتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية.

وتقدم «جافزا» حالياً خدماتها لأكثر من 10 آلاف شركة من 130 دولة، حيث تشكل نسبة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عبر إمارة دبي مع الهند 87%. فيما تمثل الشركات الهندية ثاني أكبر الشركاء، من حيث حجم التجارة، وتأتي في المركز الرابع من حيث القيمة التجارية في «جافزا».

وتعمل «جافزا» على الربط بين الشركات ومنشأة المحطات الزراعية الجديدة في جبل علي، والتي بدأ العمل فيها في فبراير الماضي. ويعدّ المجمع الذي بلغت كلفته 550 مليون درهم أكبر منشأة متعدّدة المستأجرين في دبي لتخزين ومعالجة الحبوب للاستهلاك المحلي والتصدير إلى المنطقة على نطاق أوسع. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في أوائل عام 2025.

• «جافزا» تقدم حالياً خدماتها لأكثر من 10 آلاف شركة من 130 دولة.