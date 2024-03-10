اتفاقية تدعم المتعسّرين المحكومين على ذمم مطالبات مالية بقضايا إيجارية

انطلاقاً من حرصه على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأهمية المشاركة في الارتقاء بنوعية حياة الإنسان والإسهام في رفع المعاناة عن كاهله؛ أبرم مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي مذكرة تفاهم مع «مؤسسة تراحم الخيريّة» في دبي، بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك في العمل المجتمعي والخيري، والسعي في مساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجاريّة والمحكومين في إمارة دبي.

وتأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين، في إطار الاستجابة لتوجيهات الدولة بإيجاد شراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطيد التعاون فيما بين الطرفين، وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم، رئيس مركز فض المنازعات الايجارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، القاضي عبد القادر موسى محمد، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، أسامة إبراهيم صديقي، بحضور المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، ورئيس «لجنة يد الخير»، القاضي عبدالعزيز عبدالرحمن انوهي، ونائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، محمد الملا.



دعم المتعسّرين

وقال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، القاضي عبد القادر موسى محمد: «يمضي المركز في ترسيخ نهجه ورسالته الرامية إلى مد يد العون ودعم المتعسرين من المحكومين على ذمم مطالبات مالية نتيجة قضايا إيجارية، ويشكّل تعاوننا مع (مؤسسة تراحم الخيريّة) خطوة مهمّة في تنفيذ رؤيتنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف السامية والطموحة للإمارة».

وأضاف: «نُعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة، ونتطلّع من خلالها إلى ترسيخ دور وأثر لجنة يد الخير في المركز ومهمتها النبيلة التي تجسّد الروح الإنسانيّة التي تمتاز بها إمارة دبي».



شراكة مؤسسية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، أسامة إبراهيم صديقي: «تعمل مذكرة التفاهم على تحقيق شراكة مؤسسية بخطى ثابتة ورؤى نافذة، لخدمة ومساعدة المتعسرين المترتب عليهم قضايا إيجارية وأحكام في إمارة دبي».

وأوضح صديقي أن «هذا التعاون المشترك يأتي لمساعدة الحالات الإنسانية المتضررة في قضايا الدعاوى الإيجارية، التي ترتب عليها صدور أحكام قضائية من المركز، لفك كربهم»، مؤكداً أن «هذه المذكرة ستكون بمثابة بارقة أمل لبدء حياة جديدة للأسر المتعثرة، وتعيد السعادة إليهم».

ونوه بدور مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي في تحقيق العدالة النافذة بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية وإنسانية، وإرساء دواعي التسامح في مجتمع الإمارات، وتوفير منظومة قضائية متكاملة تركز على ترسيخ بيئة عقارية آمنة، مشيراً إلى أن «مؤسسة تراحم الخيرية تولي أهمية كبيرة وتضع ضمن أولوياتها تقديم المساعدة لكافة فئات المجتمع».



بعد إنساني

في السياق نفسه، أكد ورئيس «لجنة يد الخير»، القاضي عبدالعزيز عبدالرحمن أنوهي، أن «هدف هذه المبادرة تسهم في مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من قضايا الدعاوى الإيجارية في دبي والتخفيف عنهم في شهر رمضان الفضيل».

وأكد أن «الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل أبعاداً إنسانية، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية».