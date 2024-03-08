تداول صكوك لـ «بن غاطي القابضة» في «ناسداك دبي» بـ 300 مليون دولار

رحّبت ناسداك دبي بأول إدراج للصكوك بقيمة 300 مليون دولار أميركي (1.1 مليار درهم) من قبل «بن غاطي القابضة». ويؤكد هذا الإدراج للشركة على الدور المحوري لتمويل الصكوك على الصعيد المالي الإقليمي، كما يُعزز مكانة ناسداك دبي كوجهة رئيسة للإصدارات المُدرجة، معززة دورها الريادي في تسهيل الأدوات المالية المبتكرة، والمساهمة في توسيع محفظة الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

ويحظى إدراج «بن غاطي القابضة» بأهمية خاصة من خلال تنويع خيارات التمويل في القطاع العقاري، حيث يرسي معياراً جديداً لأول صكوك عقارية مقوّمة بالدولار الأميركي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024، ما يمهد الطريق أمام إدراجات مستقبلية، ويُعزز سمعة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، وذلك بحضور مجموعة من البنوك الداعمة.

وقال محمد بن غاطي: «يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية وتفانينا لدفع النمو والتميز في القطاع المالي في المنطقة».

وأضاف حامد علي: «يؤكد الإدراج الأول للصكوك من (بن غاطي القابضة) على سعينا المستمر لجعل دبي مركزاً عالمياً لتمويل الصكوك، ويُعزز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية للشركات في المنطقة. كما يشير الاهتمام المتزايد بالسوق المالية الإسلامية إلى تطوّر وقوة النظام المالي في ناسداك دبي».