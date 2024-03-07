«الاتحاد للطيران» تستهدف تعيين ثلث طياريها من الإماراتيين خلال السنوات المقبلة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، أن «الاتحاد للطيران» تستهدف تعيين ثلث الطيارين الذين يتم تعيينهم سنوياً، من المواطنين الإماراتيين خلال السنوات المقبلة.

وقال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، لإعلان النتائج التشغيلية لـ«الاتحاد للطيران»، إن الناقلة تستهدف تدريب وتعيين بين 70 و100 طيار إماراتي سنوياً، وذلك ضمن 300 طيار، سيتم تعيينهم سنوياً تقريباً خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن العام الجاري 2024 سيشهد فتح برنامج الطيار المتدرب، وبرنامج فني الطائرات، للمواطنين مجدداً، لتدريب المزيد من الطيارين والفنيين الإماراتيين للعمل في «الاتحاد للطيران»، مشيراً إلى أن مايو المقبل سيشهد تخريج 55 طياراً مواطناً، بعد أن تم تدريبهم لسنتين.

وأكد نيفيس أن المواطنين الإماراتيين إضافة كبيرة لـ«الاتحاد للطيران»، وأن الشركة تدعم برامج التوطين بقوة.

وتوقع نيفيس خلال المؤتمر الصحافي أن يصل عدد المسافرين على متن «الاتحاد للطيران» إلى 17 مليون مسافر خلال العام الجاري، بزيادة تفوق 20% مقارنة بالعام 2023، مشيراً إلى أن الشركة نقلت 14 مليون مسافر خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 40% على العام 2022، الذي سجل بدوره 10 ملايين مسافر.

ولفت إلى أن نسبة إشغال المقاعد ارتفعت من 82% في عام 2022 إلى 86% خلال العام 2023، مبيناً أنها من أعلى النسب في قطاع الطيران، ما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهات الناقلة.

وتابع: «من المنتظر أن تتسلم (الاتحاد للطيران) بين ست و10 طائرات جديدة خلال العام الجاري، على أن تتسلم العام المقبل 15 طائرة جديدة»، مشيراً إلى تعيين أكثر من 2300 موظف جديد من الطيارين وطواقم الضيافة الجوية بشكل أساسي خلال العام الماضي، في وقت سيتم فيه تعيين بين 1500 و2000 موظف جديد من الطيارين وطواقم الضيافة الجوية خلال العام الجاري.

وذكر أن «الاتحاد للطيران» ستضيف بين أربع وخمس وجهات جديدة على الأقل خلال العام الجاري، بعد أن أطلقت 15 وجهة جديدة خلال العام 2023، ليصل عدد وجهاتها إلى 72 وجهة، كما استمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة.

وقال نيفيس إن النتائج المالية لـ«الاتحاد للطيران» تظهر أن الشركة سجلت إيرادات بقيمة 20.3 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 11% عن العام 2022، كما ازدادت إيرادات المسافرين أربعة مليارات درهم خلال عام، لتصل إلى 16.7 مليار درهم، في وقت بلغ فيه إجمالي الأرباح 1.4 مليار درهم.

الناقلة تستهدف تدريب وتعيين بين 70 و100 طيار إماراتي سنوياً.