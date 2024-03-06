الإمارات الرابعة عالمياً في تصدير «السكر الأبيض»

أفاد العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر»، جمال الغرير، بأن الإمارات استأثرت بالمركز الرابع على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة من حيث تصدير منتجات السكر الأبيض، بحسب بيانات تقارير التجارة الدولية الأخيرة.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش فعاليات افتتاح الدورة الثامنة من «مؤتمر دبي للسكر 2024»، أمس، إلى أن «الأسواق المحلية سجلت نمواً بنسبة 5% في حجم استهلاك السكر خلال العام الماضي، بدعم من الزيادة السكانية، فيما بلغ حجم استهلاك السوق الإماراتية نحو 200 ألف طن من السكر»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تحافظ الإمارات على معدلات النمو بنسبة 5% في الاستهلاك خلال العام الجاري». وأوضح الغرير أن «سوق السكر في الإمارات شهدت تراجعاً في معدلات الإغراق خلال عام 2023، بسبب تراجع صادرات الهند، مع انخفاض الإنتاج بالأسواق الهندية نتيجة المتغيّرات المناخية». وأضاف أنه «من المستبعد أن تكون هناك أي تأثيرات على الأسواق المحلية جرّاء تحديات سلاسل الإمداد العالمية من السكر، بسبب الأحداث العالمية أو ارتفاع أسعار الشحن بسبب المتغيّرات في عمليات الشحن خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن «شركة الخليج للسكر» تخطط للوصول بالطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 1.5 مليون أو 1.8 مليون طن سنوياً خلال عام 2024، مقارنة بـ600 ألف طن العام الماضي. وقال الغرير إن «الحصص السوقية للشركة في أسواق السكر بالدولة تصل إلى نحو 70%، فيما تستأثر عمليات التصدير على نسبة تصل إلى 85% من إجمالي الإنتاج سنوياً، إذ تتم عمليات التصدير إلى 50 سوقاً حول العالم انطلاقاً من الإمارات».