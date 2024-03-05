غرفة دبي العالمية تعرّف بفرص التوسع الخارجي في المغرب والسنغال

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بالمشهد التجاري والاستثماري، وأهم فرص الأعمال في كل من السنغال والمغرب، وذلك بحضور أكثر من 95 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص بدبي.

وأتاحت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» للحضور من ممثلي الشركات المحلية، فرصة الاطلاع عن كثب على واقع ومتطلبات مختلف قطاعات الأعمال في السنغال والمغرب، كما استعرضت أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها غرفة دبي العالمية للشركات والمستثمرين بهدف توسيع عملياتهم على المستوى الدولي.

وتوفر سلسلة فعاليات «فرص الأعمال تحت المجهر» منصة مهمة للتواصل بين الشركات العاملة في دبي مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المستهدفة، وذلك لتسليط الضوء على واقع وآفاق كل سوق والفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تزخر إفريقيا بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتأتي الأسواق الإفريقية في مقدمة الأسواق التي تركز عليها غرفة دبي العالمية بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تقدمها للشركات العاملة في دبي».

وأضاف: «تتماشى جهودنا لتعزيز ازدهار ونمو مجتمع الأعمال المحلي في الأسواق العالمية الواعدة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وتعزيز انتشار خدماتها ومنتجاتها عالمياً بما يسهم في تعزيز تجارة الإمارة الخارجية».

وتضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً يوضح أوجه التكامل الرئيسة بين دبي والقارة الإفريقية مع التركيز على قطاعات التجارة والاستثمار الواعدة لشركات دبي في أسواق السنغال والمغرب.