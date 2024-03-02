70 فرصة عمل للمواطنين خلال ملتقى «إشراق للمواهب»

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، منح المواطنين 70 فرصة عمل متعددة المجالات بنخبة شركات الأغذية والمشروبات في الدولة. جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «ملتقى إشراق للمواهب» على مدار يومين احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج «إشراق» تم تنظيمها في متحف الاتحاد.

وجسّد الحدث ما حققه المجلس في مجال تعزيز التواصل بين الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والكفاءات المواطنة، حيث شهد تفاعلاً بين الباحثين عن عمل والشركات بمنحهم فرص متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات وذلك بالشراكة مع 17 شركة رائدة في القطاع على مدار يومين.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «القطاع الخاص في مجالات استراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات، هو شريك ممكن لفرص مساهمة الكفاءات المواطنة في مستقبل واقتصاد الإمارات، الفعالية هي استمرار لمنح الفرص المهنية المميزة للمواطنين وفي الوقت ذاته إحدى المخرجات النوعية للتعاون الاستراتيجي بين المجلس ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، خاصة للدور الذي يلعبه هذا القطاع في الأمن الغذائي للدولة، ودعا بدوره المواطنين لاستكشافه والتعرّف باستمرار على الفرص التي يوفرها القطاع لهم».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه: «هذه الفعاليات منصة هامة في تحقيق التكامل بين احتياجات سوق العمل والفرص المتجددة الممنوحة للكفاءات المواطنة، وما لمسناه خلال لقاء إشراق للمواهب المواطنة من تفاعل كبير بين الشركات والباحثين عن عمل يعكس حجم الفرص المتاحة للمواطن للمساهمة برسم مستقبل هذا القطاع، وهو مساهمة في تعزيز النمو المستدام والابتكار داخل قطاع الأغذية والمشروبات بيد الكفاءات المواطنة، وأردنا عبر الفعالية تسهيل التفاعل المباشر بين الباحثين عن عمل وقادة الصناعة، مما يخلق فرص عمل فورية ويعزز فهماً متبادلاً وتوافقاً يُسهم في ازدهار مستقبل الصناعة ومنح المواطنين مسارات مهنية نوعية».

جدير بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.