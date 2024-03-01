«دناتا» تعزز خدمات الشحن في دبي باستخدام الـ«درون»

أعلنت شركة «دناتا» لخدمات الطيران والسفر، عن نجاحها في دمج طائرات بدون طيار «درون» ذاتية القيادة في عملياتها للشحن في دبي.

وأفادت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، بأن هذه المبادرة أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، وتحقيق فوائد ملحوظة لعملائها في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، حيث انخفض زمن إنجاز العمليات على مخزونات الأرفف بنسبة 20%، وتجاوزت دقة تتبع الشحنات نسبة 99%.

وتعد «دناتا» أول مزود لخدمات الشحن يستخدم طائرات الـ«درون» في العمليات بدولة الإمارات منذ العام 2021، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار والتميز.

وجرت عملية إدخال طائرات الـ«درون» في سير العمل اليومي وعمليات جرد المستودعات بسهولة ويسر، حيث تراقب الـ«درون» نحو 1800 شحنة يومياً في المتوسط، بدقة تصل إلى 99% في 2400 موقع أرفف.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر لشريك دناتا «غاذر إيه آي» (Gather AI)، طائرات الـ«درون» من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الخطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية.

وتظهر بيانات المخزون، التي تجمعها الـ«درون»، مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الـ«ويب» عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وإلى جانب ذلك، أسهمت الـ«درون» أيضاً في الحد من البصمة الكربونية وتحسين السلامة من خلال تقليل الحاجة إلى منصات العمل المتنقلة ورافعات العمال في المستودعات.

وتعمل الـ«درون» في حرارة تتراوح بين الصفر و50 درجة مئوية في بيئات مغلقة، ما يتيح لـ«دناتا» الاستفادة من التكنولوجيا في مرافقها لسلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً.

وتخطط «دناتا» لتعميم استخدامها في محطات أخرى عبر شبكتها العالمية خلال السنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية، غيليوم كروزر: «يعكس إطلاق طائرات الـ(درون) في عملياتنا، التزامنا بتسخير أحدث التقنيات لتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا، ونحن سعداء بالنتائج المتميزة التي حققتها تكنولوجيا الـ(درون) في عملياتنا للشحن».