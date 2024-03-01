إطلاق «رويا».. أول مصرف إسلامي رقمي في الإمارات

أعلن مصرف «رويا» المحلي الإسلامي، أمس، عن خططه لإطلاق خدماته في أسواق دولة الإمارات، مدشناً بذلك حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية.

ويهدف «رويا»، المرخص من المصرف المركزي في الإمارات، إلى الدمج بين التكنولوجيا المتطورة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، بما يلبي متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء، كما يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة، توفر أعلى مستويات الأمان.

وقال رئيس مجلس إدارة «رويا»، ناصر محمد المر الزعابي: «إن اختيار عجمان مقراً رئيساً لنا ومنطلقاً لنقدم خدماتنا في جميع أرجاء الدولة، يعكس التزامنا بدعم مجتمعاتنا المحلية باستمرار، كما يجسد (رويا) قيمنا التي تركز على الاستثمار المعتمد على القيم والأخلاق والمسؤولية المجتمعية».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «رويا»، مروان عبيد المهيري: «إن (رويا) نمط جديد من المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تلبي الطلب المتزايد على الخدمات والحلول المصرفية التي تعكس مبادئ وقيم مجتمع الإمارات، لاسيما بين المتعاملين الشباب». يشار إلى أن صناعة التمويل الإسلامي مستمرة في النمو بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت 16.5 تريليون درهم في عام 2022، بينما من المتوقع أن تنمو إلى 24.5 تريليون درهم بحلول عام 2027، وفق تقرير تطوير التمويل الإسلامي 2023.

وتعد دولة الإمارات رابع أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، حيث تمثل الأصول المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بحسب مصرف الإمارات المركزي.