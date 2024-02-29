اعتباراً من مايو المقبل.. «طيران الإمارات» تستأنف خدمتها إلى العاصمة الكمبودية

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها استئناف خدمتها اليومية إلى العاصمة الكمبودية، «بنوم بنه»، اعتباراً من الأول من مايو المقبل عبر سنغافورة، ما يعزز رحلات ربط الناقلة من دبي وإليها في منطقة جنوب شرق آسيا، ويصل بين مركزين للتجارة والترفيه في المنطقة.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم: «استئناف خدمتنا اليومية إلى (بنوم بنه) يجسّد التزامنا بتعزيز شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا، في إطار مساعينا المتواصلة لإتاحة مزيد من الفرص أمام المتعاملين لاستكشاف وجهات متنوعة وثرية ثقافياً، وأيضاً مساعدة الشركات والمصدّرين لتعزيز الروابط التجارية، وأود أن أشكر السلطات في كمبوديا وسنغافورة على دعمهما إطلاق هذا المسار الجديد، ونتطلع إلى تقديم وجهة جديدة نابضة بالحياة للمتعاملين معنا».



مواعيد الرحلة

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستخدم هذه الرحلة بطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث، في ما ستقلع رحلتها رقم «ئي كيه 348» من دبي في الساعة 2:30 فجراً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تواصل الطائرة رحلتها من سنغافورة في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى «بنوم بنه» في الساعة 4:35 عصراً.

أما رحلة العودة رقم «ئي كيه 349» فستغادر «بنوم بنه» في الساعة 8:50 مساءً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 11:50 ليلاً، ثم تقلع من سنغافورة في الساعة 1:40 من صباح اليوم التالي لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 صباحاً، علماً بأن جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسنغافورة و«بنوم بنه».



توقيت مناسب

وبحسب «طيران الإمارات»، تتميز مواعيد الرحلات إلى «بنوم بنه» والمرتبطة بسنغافورة بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة من وإلى العديد من الوجهات الرئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا والولايات المتحدة. ومع إضافة هذا المسار الجديد، ستخدم «طيران الإمارات» سنغافورة بأربع رحلات يومياً اعتباراً من الأول من مايو 2024.



«الإمارات للشحن الجوي»

بدورها، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعة شحن على طائرة «بوينغ 777-300ER» تزيد على 300 طن أسبوعياً من «بنوم بنه» وإليها، ما يفتح المجال أمام الصادرات الرئيسية من «بنوم بنه» مثل المنسوجات والأدوية وغيرها من السلع عالية القيمة.

وستوفر الخدمة الجديدة ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال يتحول إلى سريرٍ مستوٍ تماماً، و310 مقاعد في الدرجة السياحية. كما سيستمتع المتعاملون أيضاً بخدمات الناقلة ومنتجاتها، فضلاً عن نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice» الذي يتيح الوصول إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي حسب الطلب، ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية بأكثر من 40 لغة.



مدينة «بنوم بنه»

يذكر أن «بنوم بنه» تقع في منطقة جنوب وسط كمبوديا، وتعد المركز الاقتصادي والصناعي والثقافي للبلاد، وقد شهدت نمواً سريعاً في بنيتها التحتية واقتصادها على مر العقود، ما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية والتجارية شهرةً في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من المسافرين من أوروبا والأميركتين.

ويجري العمل حالياً على بناء مطار دولي جديد، سيعمل حسب المقرر في عام 2025، ليحل محل «مطار بنوم بنه الدولي» الحالي في خطوة من شأنها تعزيز ربط كمبوديا بمزيد من الوجهات الدولية.

وتكتسب مدينة «بنوم بنه» شهرتها الواسعة بفضل مواقعها التراثية ومعالمها السياحية، التي تضم القصر الملكي، و«سيلفر باغودا»، والمتحف الوطني. وستسهّل «طيران الإمارات» للمتعاملين الوصول إلى موقع التراث العالمي الشهير: «أنجكور وات» القريب من مدينة «سيم ريب»، من خلال خدماتها اليومية إلى «بنوم بنه» واتفاقيتها مع «طيران كمبوديا».