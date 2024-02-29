«دبي العالمية» تنظم 1800 اجتماع ثنائي للأعمال خلال 2023

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تعزيز فرص النمو والانتشار الخارجي للشركات المحلية العاملة في الإمارة خلال عام 2023، وذلك من خلال تنسيقها لأكثر من 1800 اجتماع عمل ثنائي لهذه الشركات في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها الغرفة في مارس من العام الماضي. وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأنه خلال أول عام لانطلاقها، نظمت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» سبع بعثات ووفود تجارية إلى 11 سوقاً في قارات شملت آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتسهم غرفة دبي العالمية من خلال المبادرة بشكل فعّال في دعم أهداف مبادرة «دبي غلوبال» التي تهدف إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديدة في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات.

وتهدف مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى ربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وذلك عبر تنظيم بعثات ووفود تجارية متخصصة تضم شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة، ويتم خلالها عقد فعاليات ولقاءات أعمال ثنائية في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتوفر المبادرة لشركات دبي المشاركة في فعاليات بعثاتها ووفودها الخارجية جميع البيانات الاقتصادية والمعلومات الاستراتيجية حول واقع ومعطيات الأسواق المستهدفة، مع التعريف بالتشريعات والسياسات الخاصة بكل دولة في ما يخص متطلبات إنشاء الفروع والامتيازات التجارية والاستثمارات والشراكات، إضافة إلى جوانب التعهيد الخارجي وتنويع الشركاء التجاريين، لضمان قدرة هذه الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص نجاحها.

وأكد مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أن «دبي تواصل تعزيز مكانتها الرائدة محوراً رئيساً في حركة التجارة والأعمال الدولية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وذلك في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات تنافسية متكاملة ومتجددة وبيئة مثالية للأعمال، إلى جانب السياسات والتشريعات العصرية والانفتاح الاقتصادي والعلاقات التجارية الوثيقة مع دول العالم كافة، ما ينعكس بشكل إيجابي على استمرار النمو المستدام الذي يسجله الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة».

وقال: «ملتزمون من خلال مبادراتنا وبرامجنا برفع قيمة تجارة دبي الخارجية، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».