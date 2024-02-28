12.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في يناير

كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، أن «عدد المسافرين عبر مطارات الدولة المختلفة بلغ 12.5 مليون مسافر في يناير الماضي، مقابل 10.8 ملايين مسافر في يناير من العام الماضي، بنمو قوي بلغت نسبته 15.7%، محققاً أعلى عدد من المسافرين يشهده شهر يناير منذ ما قبل الجائحة، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في يناير عام 2019 نحو 12.1 مليون مسافر».

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الزيادة الكبيرة التي شهدها عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في يناير الماضي، يرجع إلى الإقبال الكبير على زيارة الإمارات، وترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية رئيسة للمؤتمرات والمعارض والاجتماعات، ونمو سياحة الترفيه في الدولة التي تتمتع بوجهات متميزة كثيرة ومتنوعة، فضلاً عن الإقبال الكبير على السفر للخارج بصفة عامة، بعد انتهاء الجائحة».

ونوه بأن «مطارات الدولة تشهد إقبالاً كبيراً على السفر منذ بداية العام وحتى اليوم، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة ملحوظة في السفر عبر مطارات الدولة بصفة عامة، مقارنة بالعام الماضي»، مشيراً إلى أن مطارات الدولة مجهزة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين بكفاءة عالية.

يشار إلى أن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أعلن في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة لامس حاجز 130 مليون مسافر خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه من المنتظر حدوث زيادة ملحوظة في وجهات الناقلات الوطنية وشركات الطيران العاملة في الدولة عموماً، تزامناً مع زيادة حركة السفر، فضلاً عن زيادة عدد رحلاتها إلى كثير من دول العالم، إضافة إلى ارتفاع مستويات إشغال الرحلات.