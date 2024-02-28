«المشرق» يقدم تسهيلات لـ «أغروبنك»

أعلن بنك المشرق عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار لمصلحة «أغروبنك» التجاري المساهم، وذلك بعد أن لعب دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيس المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات.

وذكر «المشرق» في بيان، أن حجم الاكتتاب في هذه الصفقة، التي تُعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمصلحة بنك مملوك للدولة في أوزبكستان، تجاوز حجم التمويل المطروح بنسبة 75%، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك.