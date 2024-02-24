33% نسبة التوطين في تعاونية الاتحاد

كشف الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، عن وصول نسبة التوطين في التعاونية إلى 33% حتى نهاية عام 2023، مؤكداً أن التعاونية ملتزمة بخطتها الاستراتيجية لزيادة نسبة التوطين وتمكينهم من قيادة المؤسسة وجاهزيتها للمستقبل.

وقال إن نسبة توطين الوظائف العليا (القيادية) في التعاونية وصلت إلى أكثر من 72%، مشيراً إلى أن التعاونية قطعت شوطاً كبيراً في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية.

وأضاف الهاشمي، في بيان أمس، أن عدد المواطنين والمواطنات الذين يشغلون وظائف مختلفة في الإدارات والقطاعات والفروع سجّل 329 موظفاً مواطناً ومواطنة.