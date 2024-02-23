الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.62 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة بلغت نحو 1.62 مليار درهم، مع تركيزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.264 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و361.65 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 514.45 مليون سهم عبر أكثر من 15.78 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.61% إلى 4229.21 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.78% إلى 9315.45 نقطة.

وقال المحلل المالي، محمود عطا، إن الفترة الحالية فترة جيدة لترتيب المحافظ الاستثمارية، واقتناص الفرص في الأسهم ذات الأداء التشغيلي.