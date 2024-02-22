«تعاونية الاتحاد» تعزز خيارات الدفع الرقمي للمتعاملين عبر منافذها

وقعت «تعاونية الاتحاد» اتفاقية تعاون مع شركة «نتورك إنترناشيونال» العالمية المتخصصة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر فروع التعاونية ومنافذها المنتشرة بإمارة دبي.

وأفادت «تعاونية الاتحاد» بأن هذه الشراكة تنسجم مع أهدافها لتسريع وتيرة التحول الرقمي، واستخدام كافة الوسائل التي تعزز رضا المستهلكين وراحتهم.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد «تعاونية الاتحاد» من تكنولوجيا وخبرة المدفوعات الرقمية المتطورة التي تتمتع بها «نتورك إنترناشيونال»، لتنفيذ حلول دفع سلسة ومريحة، بما في ذلك تمكين خيارات المدفوعات متعددة القنوات، والاستفادة من باقة برمجيات وحلول «نتورك إنترناشيونال» القابلة للتطوير، ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن محطات الدفع المتكاملة التي تتيح قبول جميع خطط الدفع والمحافظ الرقمية، إضافة إلى دمج ابتكارات الدفع الرقمي الاستراتيجية مثل حلول الدفع الذكية القائمة على المقاييس الحيوية ورمز الاستجابة السريعة، مما يضمن تجربة متعاملين سريعة وآمنة وسلسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي: «تمثل الشراكة مع (نتورك إنترناشيونال) علامة فارقة في رحلتنا نحو تعزيز الابتكار في معاملاتنا، والتركيز على سعادة المتعاملين معنا، وذلك من خلال تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تعريف مشهد البيع بالتجزئة، ووضع معايير جديدة لراحة المستهلك والأمن والكفاءة في المدفوعات».

من جانبه، قال المدير العام لخدمات التجار لدى «نتورك إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمال النسّاي: «نتطلع قدماً لهذه الشراكة مع (تعاونية الاتحاد)، والتي تتيح لنا دمج طيف متنوع من حلول الدفع المتقدمة، ما يتيح لنا إرساء معايير جديدة لتجربة التسوق لدى المتعاملين في دولة الإمارات، إذ تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة ومتكاملة وآمنة سواء عبر قنوات التجارة الإلكترونية أو داخل منافذ التجزئة».

يذكر أن الشراكة الجديدة بين «تعاونية الاتحاد» و«نتورك إنترناشيونال» تعتمد على رؤيتهما المشتركة ومساعيهما لإحداث نقلة نوعية في تجارب التسوق والدفع لدى المستهلكين، وتمكين الأفراد من استخدام المزيد من خيارات الدفع المرنة التي تتيح لهم قدرة أوسع على التحكم بمدفوعاتهم.