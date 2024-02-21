«طيران الإمارات» تطلق خدمة إلى بوغوتا عبر ميامي.. اعتباراً من يونيو المقبل

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستطلق خدمة يومية من دبي إلى العاصمة الكولومبية، بوغوتا، التي ستصبح اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل البوابة الرابعة للشركة في أمريكا الجنوبية، حيث ستنضم إلى ساوباولو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، ما يصل بعمليات الناقلة في الأميركتين إلى 19 وجهة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه إضافة إلى ربط كولومبيا بدولة الإمارات، فإن الخدمة الجديدة بين دبي وبوغوتا، التي ستعمل عبر ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ستشكل رابطاً تاريخياً هو الأول من نوعه بين منطقة الشرق الأوسط والجزء الشمالي من قارة أميركا الجنوبية، كما ستصبح «طيران الإمارات» أول ناقلة تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة على المسار الشهير بين جنوب فلوريدا وكولومبيا.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، «أردنا منذ مدة طويلة مد خدماتنا إلى كولومبيا، وتأتي إضافة بوغوتا إلى شبكتنا المتنامية ضمن استراتيجيتنا لتوفير ربط أفضل وتوسيع نطاق رحلاتنا وإتاحة المزيد من الخيارات والمرونة أمام العملاء وتوفير تجارب متميزة لا تضاهى على الأرض وفي الأجواء، كما تؤكد خدمتنا اليومية إلى العاصمة الكولومبية أيضاً التزامنا العميق نحو أميركا الجنوبية، ونحن على أتم الاستعداد لتعزيز فرص السفر التجاري والترفيهي المتزايدة للعملاء».

وأضاف: «هناك طلب كبير على السفر من وإلى بوغوتا، ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا وتمكين عملائنا من تجربة منتجات طيران الإمارات وخدماتها المتميزة على الرحلات بين بوغوتا ودبي، وكذلك بين بوغوتا وميامي».

وستسهم الخدمة اليومية إلى بوغوتا، ثاني أكبر مدينة في أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان، بتلبية الطلب القوي والمتنامي على السفر بين كولومبيا ودولة الإمارات، وكذلك بين كولومبيا والعديد من الوجهات على شبكة «طيران الإمارات» العالمية عبر دبي.

كما ستوفر رحلات جوية مريحة بين بوغوتا وميامي، ما يتيح للعملاء السفر بين المدينتين بسلاسة وكفاءة.

ونظراً للارتفاع الشاهق لمدينة بوغوتا، فإن تشغيل رحلة طيران من دبي بدون توقف غير ممكن، حيث يعتبر التوقف ضرورياً، لذلك اختارت «طيران الإمارات» مدينة ميامي بسبب روابطها السياحية والتجارية مع بوغوتا.

ويتعين على المسافرين في الرحلات الجوية في الاتجاهين بين دبي وبوغوتا استيفاء لوائح الدخول واستخراج التأشيرات المطلوبة إلى الولايات المتحدة لتلبية إجراءات الهجرة في ميامي.

ويمكن لمواطني كولومبيا ودولة الإمارات الدخول بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 90 يوماً في بوغوتا ودبي، وذلك بفضل ترتيبات التأشيرة المتبادلة المعمول بها بين الدولتين.

وتتوافر الحجوزات وتذاكر الرحلات إلى بوغوتا ابتداء من اليوم، للسفر اعتباراً من 3 يونيو، عبر الموقع: (emirates.com)، أو تطبيق «طيران الإمارات»، أو عن طريق وكلاء السفر.

واعتباراً من 3 يونيو 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 213» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 صباحاً، لتصل إلى ميامي في الساعة 10:05 صباحاً، ثم تواصل الطائرة رحلتها من ميامي في الساعة 12:35 ظهراً لتصل إلى بوغوتا في الساعة 3:25 عصراً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 214» فستغادر بوغوتا في الساعة 5:25 مساءً، وتصل إلى ميامي في الساعة 10:15 ليلاً، ثم تقلع من ميامي في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 11:00 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي وبوغوتا).

وستخدم «طيران الإمارات» رحلاتها إلى ميامي وبوغوتا بطائرة «بوينغ 777-300ER»، التي توفر 354 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة على خط بوغوتا - ميامي، بتوفير الدرجتين الأولى والأعمال، وتقديم الأطعمة والمشروبات المجانية وحتى الوزن المجاني المسموح للأمتعة (تطبق الشروط).

وتتيح طائرة الإمارات «777-300ER»، أيضاً نحو 20 طناً من سعة الشحن في كل رحلة، ما يفتح مزيداً من الأسواق العالمية أمام الصادرات الكولومبية، مثل القهوة والزهور الطازجة والموز وغيرها من المنتجات سريعة العطب.