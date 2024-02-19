مطار دبي الدولي يستقبل نحو 87 مليون مسافر في 2023

قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليون).



وذكرت المؤسسة أن هذه الأرقام جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "حقق مطار دبي الدولي (DXB) في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%".



وذكر سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"يعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة".